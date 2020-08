Rapina da 200 euro, bandito riconosciuto in strada mentre passeggiava (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un 31enne di Ercolano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Nola su proposta della locale procura, nei confronti di un 31enne di Ercolano, ritenuto gravemente indiziato di una Rapina perpetrata il 27 luglio scorso. L’uomo – calzando un casco da motociclista – minacciò con una pistola la proprietaria di un esercizio commerciale di San Sebastiano al Vesuvio pretendendo e ottenendo 200 euro, frutto dell’incasso di quella giornata. Fuggito in sella ad uno scooter, il 31enne fece perdere le proprie tracce. Le indagini dei militari partirono immediatamente grazie all’analisi delle immagini di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti il ... Leggi su anteprima24

