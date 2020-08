Raggi a Salvini: “Non sei quello di Roma ladrona? Hai 49 milioni di motivi per scusarti con i romani e gli italiani” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Matteo Salvini ma non sei quello di “Roma ladrona”? E parli pure? Io i conti li metto in ordine, tu hai 49 milioni di motivi per scusarti con Romani e italiani. Sei un chiacchierone. #GiuLeManiDaRoma”. E’ quanto ha scritto su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo alcune dichiarazioni del leader della Lega. “Manager o politico? Per Roma ci vuole un sindaco normale, con tutto l’affetto che ho per la Raggi non ne ha fatta uno, serve qualcuno che ami la citta’ e asfalti le strade” aveva detto Salvini ad Agorà, poco prima, commentando la ricandidatura della Raggi. ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : #Salvini: Serve un politico o un manager per la Capitale? Serve un sindaco normale. Qualcuno che abbia a cuore la c… - bendellavedova : La #Raggi si candida per un 2* mandato come sindaca di #Roma: l’alleanza strategica con il #PD passa anche per il t… - spinax64 : RT @GianniMagini: Attenzione: abbiamo già lo #SDENG del giorno! E non poteva che arrivare dalla nostra grande VIRGINIA #RAGGI, verso quel… - LaRita04477757 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Serve un politico o un manager per la Capitale? Serve un sindaco normale. Qualcuno che abbia a cuore la citt… - MoonLuchy : Ariecco la microcefala. Anche la @virginiaraggi dopo aver ridotto Roma una fogna...con danni all'immagine che se i… -