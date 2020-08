Rabbia senza tregua per il "crimine del secolo". Sanzioni contro i politici e tonnellate di farina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chiara Clausi In piazza migliaia di manifestanti. E torna il nome di Hariri come premier All'indomani delle dimissioni del governo di Hassan Diab, la Rabbia ancora non si placa a Beirut. Allo slogan «seppelliamo il governo» migliaia di manifestanti si sono radunate ieri pomeriggio davanti alla statua dell'Emigrante, di fronte alle rovine del porto di Beirut, una settimana dopo le devastanti esplosioni che hanno lasciato 170 morti, 6 mila feriti e devastato molti quartieri della capitale. Gli altoparlanti hanno trasmesso la canzone «Ya Beirut» di Magida el-Roumi, e la città è stata invitata a «rinascere da sotto le sue macerie». Molti manifestanti erano vestiti di nero. «Beirut è libera, Iran fuori», gridavano davanti all'edificio del quotidiano An-Nahar, mentre altri hanno dato fuoco a un ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia senza Juve lenta, senza idee, senza rabbia: batte il Lione, ma è fuori dalla Champions League Il Fatto Quotidiano La Cina deve pagare il conto

Più il tempo passa e più appare evidente che questa vicenda del Covid-19 ha dei risvolti francamente, inquietanti perché a distanza di mesi dal suo avvento, non esiste una chiarezza definitiva. Mi spi ...

Vince la piazza, cade il governo. Il Libano è sull'orlo del baratro

Rabbia per le strade, dimissioni di tutto il governo, una città in macerie. È il panorama libanese dopo il disastro del 4 agosto. Ieri sera il primo ministro libanese Hassan Diab si è rivolto alla naz ...

