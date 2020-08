Quel sindaco grillino che si è preso il bonus (e guadagna quasi 4mila euro) (Di mercoledì 12 agosto 2020) C'è anche un sindaco grillino tra gli amministratori locali che hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro pensato per le partite Iva in difficoltà. E non un sindaco qualunque, ma il primo cittadino di un capoluogo di regione come Campobasso. Trattasi di Roberto Gravina che, stando a quanto riferiscono i media locali, guadagnerebbe quasi 4mila euro netti al mese. Gravina si è giustificato sostenendo di aver devoluto parte della cifra in beneficenza e un'altra tranche al fondo per Covid-19 della città. Nel frattempo, però, si moltiplicano i casi di amministratori locali che stanno venendo allo scoperto. Tra loro l'assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni, titolare al 50% in società di ... Leggi su iltempo

