Quando muore un grande attore (Di mercoledì 12 agosto 2020) Succede sempre così: Quando muore un importante attore o attrice muoiono con lui o con lei, decine di personaggi che ci hanno tenuto compagnia per anni, che ci hanno divertito, ci hanno emozionato, ci hanno commosso. Ci pensavo Quando è morta Franca Valeri e mi sono tornati alla mente tanti suoi personaggi, dalla Sora Cecioni, alla Signorina Snob, alla moglie di Alberto Sordi ne “Il vedovo”. Per fortuna questi personaggi sopravvivono alla vita terrena di chi li ha interpretati e in parte inventati. Per questo, cara Franca, anche fra molti anni ci accorgeremo di essere “Cretinetti”. Leggi su liberoquotidiano

