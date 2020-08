Quale futuro per Limbadi? Incontro organizzato dal movimento politico culturale Tesoro Calabria (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giovedì 13 agosto, dalle ore 18.00, nella sede del Palazzo municipale è prevista una iniziativa organizzata da Nicola Rombolà, esponente del movimento politico-culturale “Tesoro Calabria”, fondato da Carlo Tansi, dal titolo “Limbadi, verso Quale futuro?”. Nell’occasione sarà presentata la proposta di un laboratorio politico-culturale aperto a tutti i cittadini per dare risposte ad un bisogno di normalità democratica, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. All’Incontro tra gli altri, saranno presenti il presidente di “Tesoro Calabria” Carlo Tansi e il prof. Saverio Di ... Leggi su laprimapagina

marcodimaio : 75 anni fa veniva sganciata la bomba atomica su #Hiroshima, radendola al suolo e uccidendo decine di migliaia di pe… - fffitalia : Non vogliamo sentirci dire che siamo bravi, o che dobbiamo continuare così, o che siamo dei campioni. Vogliamo i f… - kitteram : Ripartenza faticosa (e costosa). Quale futuro per il #Rugby rugby italiano? - Fiorentinanews : Quale futuro per #Ranieri? L'#Ascoli proverà a riscattarlo, ma... #Fiorentina #calciomercato - il_brigante07 : @EsseStella @myrtamerlino io invece non capisco perché il vaccino deve essere obbligatorio. Se un soggetto sano e n… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro CGIL “Quale futuro per i 38 operatori della RSA di Minervino”? MinervinoLive Quale futuro per Limbadi? Incontro organizzato dal movimento politico culturale Tesoro Calabria

Giovedì 13 agosto, dalle ore 18.00, nella sede del Palazzo municipale è prevista una iniziativa organizzata da Nicola Rombolà, esponente del movimento politico-culturale “Tesoro Calabria”, fondato da ...

Grillo: «M5S un sogno, no al partito». E Crimi chiede modifica a doppio mandato e sì alle alleanze locali

«È parecchio tempo che non faccio video, che non voglio apparire, che sono in disparte perché si dicono un sacco di cose su cui preferisco non essere immischiato. Ma ci terrei a dire che io ho fatto p ...

Giovedì 13 agosto, dalle ore 18.00, nella sede del Palazzo municipale è prevista una iniziativa organizzata da Nicola Rombolà, esponente del movimento politico-culturale “Tesoro Calabria”, fondato da ...«È parecchio tempo che non faccio video, che non voglio apparire, che sono in disparte perché si dicono un sacco di cose su cui preferisco non essere immischiato. Ma ci terrei a dire che io ho fatto p ...