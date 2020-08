Quale futuro per Limbadi? Incontro organizzato dal movimento politico culturale Tesoro Calabria (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giovedì 13 agosto, dalle ore 18.00, nella sede del Palazzo municipale è prevista una iniziativa organizzata da Nicola Rombolà, esponente del movimento politico-culturale “Tesoro Calabria”, fondato da Carlo Tansi, dal titolo “Limbadi, verso Quale futuro?”. Nell’occasione sarà presentata la proposta di un laboratorio politico-culturale aperto a tutti i cittadini per dare risposte ad un bisogno di normalità democratica, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. All’Incontro tra gli altri, saranno presenti il presidente di “Tesoro Calabria” Carlo Tansi e il prof. Saverio Di ... Leggi su laprimapagina

ClaudioMori7 : RT @GiovanniCagnol1: gioia per accordo politico pd/5 stelle=violinisti sul Titanic. congresso PD ”mai con i 5 stelle”. Cosa è cambiato? Qua… - raffyfw1973 : RT @GiovanniCagnol1: gioia per accordo politico pd/5 stelle=violinisti sul Titanic. congresso PD ”mai con i 5 stelle”. Cosa è cambiato? Qua… - lubenasich : RT @GiovanniCagnol1: gioia per accordo politico pd/5 stelle=violinisti sul Titanic. congresso PD ”mai con i 5 stelle”. Cosa è cambiato? Qua… - marcomeneghello : @LookInThyHeart_ Upload parla di un futuro prossimo nel quale le persone, prima di morire, possono essere “caricate… - NuNuZ_00 : @Giaguarama Era in odore di amicizia, non c'era ancora. Poi, dai, se vuou far finta di conoscere un film devi riman… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro Quale futuro per il trasporto aereo? Sputnik Italia Nba, San Antonio Spurs fuori dai playoff dopo 22 anni (e 5 titoli): così è caduta l’ultima certezza dello sport mondiale

Capolinea di un ciclo glorioso. Nella bolla del Disney World di Orlando i San Antonio Spurs hanno conosciuto l’aritmetica eliminazione dai playoff dopo 22 stagioni consecutive in cui hanno vissuto la ...

Governo in pressing sulla Laricchia I big chiedono il passo indietro

Mancano otto giorni alla giornata di sabato 22 agosto, quando si dovranno concludere le operazioni di deposito delle candidature. Saranno giorni di alta tensione: non tanto per gli ultimi posti da sis ...

Capolinea di un ciclo glorioso. Nella bolla del Disney World di Orlando i San Antonio Spurs hanno conosciuto l’aritmetica eliminazione dai playoff dopo 22 stagioni consecutive in cui hanno vissuto la ...Mancano otto giorni alla giornata di sabato 22 agosto, quando si dovranno concludere le operazioni di deposito delle candidature. Saranno giorni di alta tensione: non tanto per gli ultimi posti da sis ...