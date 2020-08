Quale futuro per Limbadi? Incontro organizzato dal movimento politico culturale Tesoro Calabria (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giovedì 13 agosto, dalle ore 18.00, nella sede del Palazzo municipale è prevista una iniziativa organizzata da Nicola Rombolà, esponente del movimento politico-culturale “Tesoro Calabria”, fondato da Carlo Tansi, dal titolo “Limbadi, verso Quale futuro?”. Nell’occasione sarà presentata la proposta di un laboratorio politico-culturale aperto a tutti i cittadini per dare risposte ad un bisogno di normalità democratica, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. All’Incontro tra gli altri, saranno presenti il presidente di “Tesoro Calabria” Carlo Tansi e il prof. Saverio Di ... Leggi su laprimapagina

Quale futuro per Dybala? Possibile lo scambio con Pogba. Zidane e Guardiola interessati TUTTO mercato WEB Nba, San Antonio Spurs fuori dai playoff dopo 22 anni (e 5 titoli): così è caduta l'ultima certezza dello sport mondiale

Capolinea di un ciclo glorioso. Nella bolla del Disney World di Orlando i San Antonio Spurs hanno conosciuto l’aritmetica eliminazione dai playoff dopo 22 stagioni consecutive in cui hanno vissuto la ...

Alberto Matano contro Cuccarini: “Inventato tutto, mi è dispiaciuto”

Alberto Matano ha finalmente deciso di rispondere alle accuse di Lorella Cuccarini nei suoi confronti. Lo ha definito un uomo dall’ego smisurato e addirittura maschilista, definizioni che, per il cond ...

