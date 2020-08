Quale futuro per Limbadi? Incontro organizzato dal movimento politico culturale Tesoro Calabria (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giovedì 13 agosto, dalle ore 18.00, nella sede del Palazzo municipale è prevista una iniziativa organizzata da Nicola Rombolà, esponente del movimento politico-culturale “Tesoro Calabria”, fondato da Carlo Tansi, dal titolo “Limbadi, verso Quale futuro?”. Nell’occasione sarà presentata la proposta di un laboratorio politico-culturale aperto a tutti i cittadini per dare risposte ad un bisogno di normalità democratica, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. All’Incontro tra gli altri, saranno presenti il presidente di “Tesoro Calabria” Carlo Tansi e il prof. Saverio Di ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro Quale futuro ci aspetta? Manageritalia Scoppia la rivolta nel M5S "Siamo stufi di Casaleggio"

Un’estate decisamente tormentata quella del 2020 per il M5s. Non bastano le polemiche scaturite dal voto sulla piattaforma Rousseau, avvenuto la scorsa settimana, che ha sancito modifiche radicali di ...

F1, Tost: "Tsunoda sarà pilota AlphaTauri, presto o tardi"

Franz Tost, team principal dell'AlphaTauri, non lesina complimenti al pilota giapponese e gli apre le porte del suo team. Il suo approdo in F1 sembra solo una questione di tempo. Da sempre Honda cerca ...

