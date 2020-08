Quale futuro per Limbadi? Incontro organizzato dal movimento politico culturale Tesoro Calabria (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giovedì 13 agosto, dalle ore 18.00, nella sede del Palazzo municipale è prevista una iniziativa organizzata da Nicola Rombolà, esponente del movimento politico-culturale “Tesoro Calabria”, fondato da Carlo Tansi, dal titolo “Limbadi, verso Quale futuro?”. Nell’occasione sarà presentata la proposta di un laboratorio politico-culturale aperto a tutti i cittadini per dare risposte ad un bisogno di normalità democratica, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. All’Incontro tra gli altri, saranno presenti il presidente di “Tesoro Calabria” Carlo Tansi e il prof. Saverio Di ... Leggi su laprimapagina

Stfn_Mrtz : Yalta febbraio 1945. Il Primo Ministro inglese Churchill, il Presidente degli Stati Uniti Roosevelt ed il Premier r… - valerio81317970 : @nonexpedit È una Dura realtà.. È quella che mi spaventa di più, non c'è Futuro...... Del resto non hanno tutta la… - CorSport : Quale futuro per #Higuain? ?? - m1851p : @EugenioCardi Il problema alla base è che questi un lavoro non ce lhanno. Quale futuro potrebbe avere una VR, un Giggino, un TonyNelly? - ildottormea : Tu chiedi all'uomo della strada cosa fossero le riforme strutturali di Prodi, Draghi, Bersani e Renzi, e qualcuno t… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro Quale futuro per i campi da calcio del Parco della Gioventù? - La Guida LaGuida.it monitor curvo ultrawide 49"

Abbiamo partecipato all'Architecture Day 2020 di Intel, un'occasione per ascoltare direttamente dai principali ingegneri dell'azienda su cosa stanno lavorando e quali saranno le novità che arriveranno ...

Festa di San Rocco a Cisterna: le analogie delle opere del santo con l’attuale pandemia

CISTERNA – Ieri sera, il vescovo Mariano Crociata ha presieduto la Santa Messa per la festa di San Rocco, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, a Cisterna di Latina. All’inizio della s ...

Abbiamo partecipato all'Architecture Day 2020 di Intel, un'occasione per ascoltare direttamente dai principali ingegneri dell'azienda su cosa stanno lavorando e quali saranno le novità che arriveranno ...CISTERNA – Ieri sera, il vescovo Mariano Crociata ha presieduto la Santa Messa per la festa di San Rocco, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta in Cielo, a Cisterna di Latina. All’inizio della s ...