Putin annuncia il vaccino: "Già testato su mia figlia" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dabide Zamberlan La Russia registra "Sputnik". Il presidente: "Noi i primi. Da settembre a medici e insegnanti, a tutti da gennaio" Il presidente Putin ha ieri annunciato che la Russia ha trovato un vaccino contro il Covid-19: «Questa mattina, per la prima volta nel mondo, un vaccino contro l'infezione da coronavirus è stato registrato qui. So che funziona bene, che crea un'immunità stabile. Ha superato tutti i test necessari». È proprio nella frase finale che risiedono il significato politico dell'annuncio e le perplessità della comunità scientifica. Il vaccino è stato sviluppato dall'istituto Gamaleya di Mosca e finanziato dal fondo sovrano russo RDIF. Si chiama Sputnik V, riprendendo il nome delle missioni spaziali sovietiche, quando ... Leggi su ilgiornale

