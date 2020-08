PSG, Marquinhos: «Atalanta squadra forte. Ci abbiamo creduto» (Di giovedì 13 agosto 2020) Marquinhos ha commentato il passaggio in semifinale di Champions League contro l’Atalanta: le parole del difensore del PSG Marquinhos, difensore del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la qualificazione alla semifinale di Champions League a discapito dell’Atalanta. PRESTAZIONE – «abbiamo fatto una bella festa nello spogliatoio. La partita è stata difficile, abbiamo fatto bene. I cambi hanno fatto la differenza. abbiamo una squadra di grande livello, il gol è stato meritato, non è stata fortuna. abbiamo creato diverse opportunità ma fino alla fine ci abbiamo creduto». Atalanta – ... Leggi su calcionews24

