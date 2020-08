Provoca un incidente e scappa, in auto eroina e cocaina: è ancora in fuga (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gli agenti della Polizia Locale di Capriolo sono ancora sulle tracce dell'uomo che lunedì pomeriggio, intorno alle 15, non si è fermato a un posto di blocco ed è fuggito in auto per le vie del paese, ... Leggi su bresciatoday

mercuri60654635 : #politici Giulia Lupo, senatrice M5S, provoca incidente d’auto che si scopre senza copertura assicurativa. Ma dico… - genovatoday : Lavagna, senza patente provoca un incidente e poi scappa: denunciato - fontanabuona : Provoca incidente ma non si ferma, denunciato - lucainge_tweet : Provoca incidente ma non si ferma, denunciato - tigullio_tweet : Provoca incidente ma non si ferma, denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Provoca incidente Lavagna, senza patente provoca un incidente e poi scappa: denunciato GenovaToday Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, auto si ribalta: ferito portato d'urgenza in ospedale

Un'automobile si è capovolta sul raccordo Perugia-Bettolle, nella mattinata di mercoledì 12 agosto. Un uomo coinvolto nell'incidente è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia in codi ...

Cilentana, schianto nella notte: due feriti, uno è in prognosi riservata

Incidente martedì sera, ieri, lungo la strada statale 18 Cilentana tra gli svincoli di Agropoli nord e Agropoli Sud. Un’auto con a bordo due donne si è ribaltata e una di queste è in prognosi riservat ...

Un'automobile si è capovolta sul raccordo Perugia-Bettolle, nella mattinata di mercoledì 12 agosto. Un uomo coinvolto nell'incidente è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia in codi ...Incidente martedì sera, ieri, lungo la strada statale 18 Cilentana tra gli svincoli di Agropoli nord e Agropoli Sud. Un’auto con a bordo due donne si è ribaltata e una di queste è in prognosi riservat ...