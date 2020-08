Pronostico di Inter-Shakhtar, semi finale di Europa League (Di mercoledì 12 agosto 2020) La final eight di Europa League sta proseguendo in Germania e ieri sera si è completato il quadro dei quarti di finale, con Siviglia e Shakhtar che si sono aggiunte a Inter e Manchester United come qualificate alle semi finali del torneo. Domenica andrà in scena la prima semi finale e lunedì la seconda. I nerazzuri di Antonio Conte sono carichi e affronteranno gli ucraini dello Shakhtar, che come ogni anno si stanno rivelando un’ottima squadra, difficile da affrontare e molto esperta. Di seguito andremo dunque ad analizzare il . LE PROBABILI FORMAZIONI: Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. ... Leggi su sport.periodicodaily

