Prima il padre cerca di venderlo ad un turista, poi la madre lo rapisce dall’ospedale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lo scorso 26 luglio ad Ostia, il padre cercava di ottenere denaro offrendo in cambio le prestazioni sessuali del bambino di due anni. Ieri la madre, lo ha rapito dall’ospedale dove il piccolo era ricoverato L’agghiacciante vicenda Una terribile vicenda che risale ad alcuni giorni fa, il 26 luglio, una calda domenica in spiaggia ad … L'articolo Prima il padre cerca di venderlo ad un turista, poi la madre lo rapisce dall’ospedale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

