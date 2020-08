Presidenziali Usa, Biden sceglie Kamala Harris come vice (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il candidato presidente democratico Joe Biden ha scelto: la sua vice sarà la senatrice della California Kamala Harris, 55 anni, la prima donna di colore a ricoprire questo ruolo. «Ai tempi in cui Kamala era procuratore generale, lavorava a stretto contatto con Beau», ha twittato Biden, riferendosi al suo defunto figlio. «Li ho osservati mentre sfidavano le grandi banche, aiutavano i lavoratori e proteggevano donne e bambini dagli abusi. Allora ero orgoglioso e sono orgoglioso adesso di averla come partner in questa campagna». Leggi su vanityfair

