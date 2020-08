Prende in ostaggio una guardia giurata al Duomo di Milano, arrestato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Milano (ITALPRESS) – Paura attorno alle 13 in Duomo a Milano, dove un uomo si è introdotto e ha preso in ostaggio per alcuni minuti una guardia giurata minacciandola con un coltello. A seguito della mediazione di un funzionario della polizia l’uomo, un cittadino straniero, ha abbandonato l’arma ed è stato bloccato e accompagnato in questura. In corso accertamenti sulle motivazioni del gesto, su cui indaga anche l’Antiterrorismo.“Plauso e ringraziamento per gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Milano Centro per il tempestivo ed efficace intervento che ha permesso loro, in una manciata di minuti, di raggiungere, fermare e disarmare un uomo che era scappato all’interno della Cattedrale per eludere un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

