Prende in ostaggio un vigilante dentro il Duomo di Milano, il momento dell’arresto nel video diffuso dalla Polizia (Di mercoledì 12 agosto 2020) È stato distratto e poi disarmato l’uomo che oggi ha preso in ostaggio una guardia giurata nel Duomo di Milano. Le immagini diffuse dalla Polizia di Stato mostyrano proprio i momenti in cui una poliziotta cerca di tranquillizzare l’aggressore distraendolo dai colleghi, che poi hanno prontamente disarmato l’uomo. Ora è stato arrestato per sequestro di persona e resistenza al pubblico ufficiale L'articolo Prende in ostaggio un vigilante dentro il Duomo di Milano, il momento dell’arresto nel video diffuso dalla Polizia proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

