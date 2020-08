Prandelli: «Pirlo? Non credo che la Juventus sia impazzita. Se ha deciso così vuol dire che ha scelto l’uomo » (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Corriere dello Sport intervista Cesare Prandelli. Il tema è la nomina di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Non se lo aspettava, dice. «Pirlo allenatore della Juventus? No, anche perché non avevo mai sentito Andrea tirare fuori un fiato sul fatto di voler fare questo mestiere». Prandelli è fiducioso. «Io sono convinto che esistano predestinati in ogni campo e Pirlo è uno di questi. Ovviamente avrà bisogno di aiuto, sotto forma di energia e di sostegno. Non credo proprio che alla Juventus dall’oggi al domani qualcuno sia impazzito. Se la società accreditata da tutti di serietà e capacità di programmazione prende una decisione così, ... Leggi su ilnapolista

