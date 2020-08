Pozzallo fuori controllo: 64 migranti positivi. In arrivo novanta militari (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chiara Giannini L'Esercito presidierà l'hotspot. A Lampedusa riprendono gli sbarchi: altri 120 sull'isola Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, diceva che lo stop di alcuni giorni agli sbarchi sarebbe dovuto all'operato del governo. In realtà, cessato il Maestrale, gli arrivi sull'isola di Lampedusa sono ripresi copiosi. Ieri sono stati otto i barchini giunti sulle coste dell'isola, per un totale di 120 persone. Uno sbarco è stato ripreso e diffuso sui social dal coordinatore di Forza Italia Rosario Costanza, che ha immortalato i clandestini mentre tentano di salire su una scogliera scoscesa. Sullo scoglio dimenticato è di nuovo il panico tra i cittadini, anche se il sindaco di sinistra Totò Martello fa orecchie da mercante e chiede lo stato di emergenza, probabilmente nella speranza di ottenere fondi per l'accoglienza, quando uno stop ... Leggi su ilgiornale

