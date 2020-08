Poste Italiane rifà il look alle cassette postali nella provincia di Asti (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web all'indirizzo www.PosteItaliane.it/piccoli-comuni. L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il ... Leggi su gazzettadasti

Vito_Cipolla : RT @ylucaselli: in giro per le spiaggie italiane con la nostra iniziativa estiva! “LASCIA UNA BUONA IMPRONTA” Domani 9,30/12,30, ci trovate… - VickyDream_CAM : @RedBlood75 ????????Le solite Poste Italiane ?? - BomberiniL : dico a Credit Agricole Cariparma spa via dell'Università1 Parma che vorrei conoscere il nome dei beneficiari DEI 21… - madutec : @LDistratta @1ettoreb Ormai é tutta Italia così, rompono i coglioni solo per obbligarci a fare la fila sotto il sol… - Notiziedi_it : Napoli, Poste italiane: ad agosto aperti 230 uffici tra città e provincia -