Portonovo e Mezzavalle, prenotazione con l'app iBeach anche durante la settimana (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dal 15 al 23 agosto sarà obbligatoria anche nei giorni infrasettimanali la prenotazione del proprio posto in spiaggia, sia a Portonovo che a Mezzavalle, con l'app iBeach. Da oggi, mercoledì, sarà già ...

A causa del sovraffollamento di alcuni arenili della nostra regione è stato esteso l’obbligo di prenotazione del posto tramite App. A Portonovo e Mezzavalle (Ancona) prenotazione con l’app iBeach, fin ...Spiagge troppo affollate, il Comune cambia rotta ed estende la prenotazione con la App per Portonovo e Mezzavalle anche nei giorni settimanali. Per guadagnarsi un posto al sole sui litorali liberi, no ...