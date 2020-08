Pordenone-Frosinone in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Serie B (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quest’oggi il Pordenone ospita il Frosinone nel ritorno della semifinale playoff di Serie B 2019/2020. In palio la finalissima dove si trova già lo Spezia, reduce dal successo sul Chievo in rimonta. Calcio d’avvio alle ore 21:00 allo Stadio Nereo Rocco nella serata di mercoledì 12 agosto. Gli uomini di Nesta devono assolutamente vincere per sperare nel pass che vale l’atto conclusivo. La partita verrà trasmessa in streaming sulla piattaforma di DAZN, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con un live scritto. Leggi su sportface

