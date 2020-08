Pomezia, famiglie ‘divise’ al momento dell’iscrizione nella scuola di Santa Procula: fa discutere la decisione presa dalla dirigente scolastica (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Sulla base delle valutazioni effettuate, tutte le classi possono restare nei loro plessi fatta eccezione per i seguenti spostamenti, limitati al periodo emergenziale: – Castagnetta-Martinelli: classe 5° sez. A si sposta nel plesso di S. Procula; – S. Procula: classi 4° e 5° sez. A e B si spostano nel plesso di Via Fiorucci;classe 1° sez. C è ospitata nel plesso di S. Procula infanzia“. E’ questo il punto cruciale della circolare emessa dalla dirigente scolastica che sta facendo discutere e creando innumerevoli problemi organizzativi alle famiglie dei piccoli studenti pometini. La decisione presa di spostare i bambini di 4ª e 5ª per far spazio a classi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

