Poliziotto prende per il collo il ragazzo cubano, Gabrielli: "Razzismo non c'entra" (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Ho sentito parlare di Razzismo in questa vicenda: il Razzismo non c’entra niente”. Lo ha affermato il capo della Polizia Franco Gabrielli, intervenendo al Caffè de la Versiliana, a proposito del caso del 21enne di origini cubane accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, filmato in un video mentre un Poliziotto lo immobilizza stringendolo al collo dopo un controllo a Vicenza. Per il capo della Polizia infatti “il contesto non è quello che raccontano i 58 secondi” del video che circola nella Rete, perché “questi operatori sono stati lungamente dileggiati” dal soggetto. “Nei confronti dell’operatore” della polizia di Stato, ha spiegato Gabrielli, “noi agiremo per la ... Leggi su huffingtonpost

