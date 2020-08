Pogba rinnova con il Manchester United: quando arriverà la firma (Di mercoledì 12 agosto 2020) Paul Pogba rinnoverà il proprio contratto con il Manchester United: la firma arriverà al termine dell’Europa League Paul Pogba ha deciso di restare al Manchester United anche nel corso della prossima stagione, sottoscrivendo un nuovo contratto. La firma del centrocampista francese arriverà al termine dell’avventura dei Red Devils in Europa League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

matthijs_pog : @diegogoi1969 Ci sta scritto la fonte è Sky Sport ma la fonte è cielo! Ti ho detto tutto. Se Pogba rinnova e perché… - cody53250131 : RT @FONTIANONIME1: Chi vi racconta di un #Pogba che domani rinnova dice cazzate. Il #ManchesterUnited non perderebbe comunque a 0 nella pro… - infoitsport : L'ultimo tweet di Pogba ha mandato in tilt i tifosi del Manchester United: domani rinnova? - oscarvalle1984 : RT @FONTIANONIME1: Chi vi racconta di un #Pogba che domani rinnova dice cazzate. Il #ManchesterUnited non perderebbe comunque a 0 nella pro… - maracamino2 : RT @FONTIANONIME1: Chi vi racconta di un #Pogba che domani rinnova dice cazzate. Il #ManchesterUnited non perderebbe comunque a 0 nella pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Pogba rinnova L'ultimo tweet di Pogba ha mandato in tilt i tifosi del Manchester United: domani rinnova? TUTTO mercato WEB Pogba infiamma i social e poi puntualizza: «Vi do un indizio» – FOTO

POTRESTI LEGGERE ANCHE > > > Valencia, due positivi al Coronavirus: messi in isolamento. Pogba Juventus: il sogno di un ritorno fortemente voluto ma mai realizzato. L’ufficializzazione di questo chiac ...

Pogba criptico sui social: ecco il messaggio che fa sperare la Juve

Otto lettere, una parola: "Tomorrow". Sintetico e profondo, il tweet di Paul Pogba ha scatenato le reazioni dei tifosi della Juventus, che sperano in un suo ritorno, e del Manchester United, che invec ...

POTRESTI LEGGERE ANCHE > > > Valencia, due positivi al Coronavirus: messi in isolamento. Pogba Juventus: il sogno di un ritorno fortemente voluto ma mai realizzato. L’ufficializzazione di questo chiac ...Otto lettere, una parola: "Tomorrow". Sintetico e profondo, il tweet di Paul Pogba ha scatenato le reazioni dei tifosi della Juventus, che sperano in un suo ritorno, e del Manchester United, che invec ...