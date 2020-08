Poco progressista per i dem, radicale per i trumpisti: perché Biden ha scelto Kamala Harris come vice nella corsa alla Casa Bianca (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Sono Joe Biden. C’è una grande novità. Ho scelto Kamala Harris come mia compagna di corsa. Insieme a voi, batteremo Trump”. Così, in uno stringato messaggio ai suoi sostenitori, il candidato democratico alla presidenza ha annunciato la scelta della senatrice Harris come sua vice. nella decisione hanno contato soprattutto tre cose. Kamala Harris è una donna. È una donna nera. Ha 55 anni, relativamente giovane. Biden e Harris appariranno oggi a Wilmington, Delaware, nel loro primo evento pubblico congiunto. alla fine Joe Biden ha quindi messo da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’attesa è finita. Joe Biden ha annunciato di aver scelto Kamala Harris, sua ex rivale alle primarie, come candidata alla vicepresidenza per il partito Democratico. Di padre giamaicano e madre indiana ...

