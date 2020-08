Pisa. Abusivismo commerciale: sequestrati circa 300 articoli sul Litorale dalla Polizia Municipale (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Polizia Municipale di Pisa ha sequestrato nella sola giornata di ieri (11 agosto) circa 300 articoli venduti abusivamente sul Litorale. Nel corso di tre distinti sequestri gli agenti in servizio sulle spiagge (coordinate dall’Ispettore Gina Vitagliano) hanno requisito costumi da bagno, giocattoli, occhiali da sole ed ombrelloni. Prosegue l’impegno degli agenti della Municipale nelle operazioni di contrasto al commercio abusivo sulle spiagge del Litorale Pisano. Dall’inizio della stagione estiva infatti sono stati effettuati circa cento i sequestri di merce venduta abusivamente sulle spiagge di Marina, Tirrenia e Calambrone. «L’Abusivismo ... Leggi su laprimapagina

Lunedì 17 scatta a Pisa l'ordinanza "anti-bivacco" voluta dal sindaco Michele Conti per contrastare il degrado e riportare ordine e decoro in città. Ma le Sardine non ci stanno e per sabato 5 settembr ...