Pietro Delle Piane torna all’attacco: “Voglio riconquistare Antonella Elia” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pietro Delle Piane, dopo il falò di confronto alti e bassi e tanta indecisione Pietro Delle Piane sta per tornare all’attacco; l’attore 46 enne ha capito che per lui è fondamentale riallacciare i rapporti con la showgirl più grande di lui di 10 anni. Quindi per questo è disposto a tutto, vuole riconquistarla ed anche in fretta. Qualche settimana fa i due si sono separati dopo il falò di confronto di Temptation Island. Antonella inizialmente sembrava esser certa di voler concludere una volta per tutte la relazione con l’attore che le aveva dedicato parole non propriamente carine durante degli sfoghi con le tentatrici. Il punto è arrivato però dopo il dubbio di un bacio tra lui e la ... Leggi su kontrokultura

_Carabinieri_ : Ponte dei Cetti (VT): 40° anniversario della morte del Brig. MOVM Pietro Cuzzoli e dell’App. MOVM Ippolito Cortelle… - GinaPiccione : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la Stanza della Stufa di Palazzo Pitti, affrescata da Pietro da Cortona nel 1637. Riuscite a credere che qu… - sierraf31 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la Stanza della Stufa di Palazzo Pitti, affrescata da Pietro da Cortona nel 1637. Riuscite a credere che qu… - gioicaro : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la Stanza della Stufa di Palazzo Pitti, affrescata da Pietro da Cortona nel 1637. Riuscite a credere che qu… - zazoomblog : Pietro Delle Piane conoscete la sua ex fidanzata? Alla scoperta di Fiore Argento - #Pietro #Delle #Piane… -