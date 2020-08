Pietro Delle Piane deciso a farsi perdonare da Antonella Elia: la dedica d’amore sui social (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono usciti separati da Temptation Island, ma lui sta facendo di tutto per riconquistarla. Ecco l’ultimo messaggio per lei Temptation Island: Pietro Delle Piane e Antonella Elia di nuovo insieme? Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una Delle coppie più discusse della tv. Avevamo già avuto modo di conoscerli al Grande Fratello Vip a inizio di quest’anno quando Alfonso Signorini aveva comunicato ad Antonella, concorrente, che Pietro era stato paparazzato con la sua ex. La showgirl aveva deciso di ... Leggi su kontrokultura

_Carabinieri_ : Ponte dei Cetti (VT): 40° anniversario della morte del Brig. MOVM Pietro Cuzzoli e dell’App. MOVM Ippolito Cortelle… - silviastrips : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la Stanza della Stufa di Palazzo Pitti, affrescata da Pietro da Cortona nel 1637. Riuscite a credere che qu… - robertoerreB : @IvanParente_ @bellini8_pietro @Fraboys69 Nel mondo reale c'è una squadra che non si caratterizza per partenze velo… - Beppesanza : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la Stanza della Stufa di Palazzo Pitti, affrescata da Pietro da Cortona nel 1637. Riuscite a credere che qu… - rghemelchiorre : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la Stanza della Stufa di Palazzo Pitti, affrescata da Pietro da Cortona nel 1637. Riuscite a credere che qu… -