Pianura, ripreso dalle telecamere nascoste mentre sversa in strada 3,5 tonnellate di rifiuti speciali (Di mercoledì 12 agosto 2020) Poco prima della mezzanotte di ieri un uomo è stato ripreso da alcune telecamere nascoste, su via Montagna Spaccata, nel quartiere napoletano di Pianura, mentre scaricava ai margini della strada circa 3 tonnellate e mezzo di rifiuti speciali provenienti dall’attività abusiva di trasportatore svuota-cantine. dalle camere, nascoste dagli agenti addetti alla tutela ambientale, è emerso che l’uomo ha sversato in strada rifiuti ingombranti, arredi di attività commerciali, sedie e tavoli, plastiche e cartoni, sacchi neri contenenti rifiuti e componenti di elettrodomestici. L’attività ... Leggi su ildenaro

