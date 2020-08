Pesaro, la Cassazione assolve il presunto traditore: niente assegno se il coniuge tollera l'infedeltà per anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) commenta Se qualcuno non è d'accordo con questa unione - extraconiugale - parli ora o taccia per sempre. Non più solo una scenetta da film romantico: la Corte di Cassazione ha assolto un 74enne ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corna tollerate per anni, niente assegno

È una guerra dei roses tutta pesarese andata avanti per anni e arrivata fino alla Corte di Cassazione. La quale ha appena scritto la parola fine sul caso. E ribadito un concetto ormai consolidato: non ...

