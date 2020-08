Perù, a Lima la prima conferenza scientifica con l’Italia dedicata al Covid-19 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Se il Coronavirus non conosce frontiere, ciò vale anche per l’amicizia fra i popoli: Italia e Perù uniscono le forze e approfittano della rete per colmare le distanze. Giovedì 30 luglio 2020 l’Ambasciata italiana a Lima ha infatti organizzato la prima conferenza scientifica italo-peruviana dedicata al contrasto al Covid-19. L’incontro, intitolato “Perú e Italia haciendo frente al Coronavirus – Juntos descubrimos nuevas oportunidades” ha contato con la partecipazione di illustri esponenti della comunità scientifica dei due Paesi e oltre 160 partecipanti collegati dall’Europa e dall’America Latina. Secondo l’Ambasciatore d’Italia a Lima, Giancarlo Maria Curcio, ... Leggi su ildenaro

