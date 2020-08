Per la prima volta dopo 44 anni il Festival di Sanremo potrebbe non essere all’Ariston (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Festival di Sanremo dirà addio, dopo 44 anni, al Teatro Ariston? Ogni anno, a mo’ di tormentone, si dice che il Teatro della cittadina ligure sia troppo piccolo per ospitare un evento così prestigioso come quello della Rai e che sia necessaria un’altra struttura per la kermesse. Ma, finora, le parole non sono state supportate dai fatti. Ora che la prossima edizione del Festival si avvicina (andrà in scena dal 2 al 6 marzo), il magazine online LaNotifica lancia la suggestione: “Sarà montata una gigantesca tensostruttura nell’area dell’ex stazione ferroviaria, e sarà non solo sede del Festival numero 71. Ma anche quella di un nuovo PalaFestival che, dopo anni di rinvii, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Inter : ?? | CRESCITA Torniamo in semifinale in una competizione europea per la prima volta dal 2010 ?? 5? vittorie nelle u… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Oggi gioco in maniera totalmente diversa da prima. Mi sono allenato, sto bene, mi sono messo a… - GiuliaGrilloM5S : Ho firmato la liberatoria per la rinuncia alla privacy sulla vicenda del #bonus600euro perché credo sia un atto di… - mellisdead : eccomi raga pronta a piangere in un bar davanti a tutti di prima mattina per colpa dei miei genitori evviva che bella la vita ????? - PePirlo_ : @StanisLaRochele Prima di Barcellona Napoli era arrivato allo per caricare i compagni e i dirigenti l'hanno cacciato via hahahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Radio Padova trasmette per prima in Italia un brano di Lauv: l’artista ringrazia l’emittente con un video FM-world Spezia-Chievo, Mora: Regaliamo un sogno alla città

Subentrato al posto di Maggiore a venti minuti dalla fine, Luca Mora ha saputo dare il suo contributo disputando un ottimo spezzone di gara all’insegna del dinamismo e della quantità: “Prima dei play- ...

Mercato ittico, Melucci: "Sì al rilancio, ma operatori facciano il loro"

Il sopralluogo compiuto questa mattina, insieme con gli assessori Paolo Castronovi e Fabrizio Manzulli, e il presidente di "Kyma Ambiente – Amiu" Giampiero Mancarelli, ha consentito al primo cittadino ...

