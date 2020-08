Per il bonus da 600 euro, Ubaldo Bocci si dimette da portavoce del centrodestra (ma non da consigliere comunale) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una prima, in verità timida, conseguenza del caso del bonus 600 euro per le partite iva percepito anche da politici (deputati e amministratori locali). Ubaldo Bocci, già candidato sindaco di Firenze come sfidante di Dario Nardella nel 2019, si è dimesso da portavoce in consiglio comunale della coalizione di centrodestra che lo aveva sostenuto nella tornata elettorale. LEGGI ANCHE > Ubaldo Bocci dice di aver preso i 600 euro per dimostrare che la legge era scritta male VIDEO Ubaldo Bocci si dimette da capogruppo, ma non da consigliere Bocci, che aveva dichiarato di aver preso il bonus da 600 ... Leggi su giornalettismo

HuffPostItalia : Ubaldo Bocci: 'Il bonus da 600 euro? L'ho preso, ma per fare beneficienza' - fattoquotidiano : POLITICI COL SUSSIDIO Ubaldo Bocci, coordinatore del centrodestra nel Consiglio comunale di Firenze in quota Lega… - GassmanGassmann : ...e gnente, ancora nun ce dicono chi so sti cinque ladri de polli che se so pijati er bonus per chi in difficoltà… - Macondo77 : @AlbertoTruffi @nunziapenelope @MilaSpicola Personalmente penso che un notaio con un reddito lordo medio annuo di 5… - marcosd81179157 : RT @fattoquotidiano: Breve premessa: se ti metti in fila alla Caritas per avere un filone di pane e a casa hai il frigo pieno, la dispensa… -