Per due volte Trump ha fatto donazioni a favore della candidatura di Kamala Harris

Ieri l'ha definita "cattiva", "sgradevole" e "bugiarda", ma da privato cittadino per due volte Donald Trump ha fatto donazioni a favore della candidatura di Kamala Harris a procuratore generale della California. Il retroscena è stato scoperto da Nbc News in possesso di documenti che lo confermano: nel 2011 Trump donò alla campagna di Harris 5 mila dollari e altri mille nel 2013. Adesso Trump la ritroverà da avversaria, come vice nel ticket presidenziale democratico con Joe Biden.

Ultime Notizie dalla rete : Per due Coronavirus: 30 tamponi per due cene a Cesenatico e Savignano Corriere Romagna Il duo Paci e Kagliostro in Cittadella con lo show "Si fa per ridere"

Fa tappa alla Cittadella del Carnevale "Si fa per ridere", lo spettaccolo di Alessandro Paci e Kagliostro. L’appuntamento è per questa sera, alle 21.30, alla Cittadella con novanta minuti di puro coin ...

Grillo e Di Maio lanciano Raggi-bis, eletti scalpitano: "Via tetto 2 mandati"

Roma, 11 ago. (Adnkronos) - Il dado ormai è tratto. Il Rubicone varcato dal sindaco di Roma Virginia Raggicon l'annuncio della corsa alle elezioni del prossimo anno è la famigerata regola dei due mand ...

