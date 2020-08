Pensionato prende a pugni uomo per una precedenza. Denunciato, si scusa: "È lo stress" (Di mercoledì 12 agosto 2020) prende a pugni un uomo per una precedenza. Il Pensionato viene rintracciato e Denunciato dai carabinieri, poi si scusa: ”È lo stress”. Protagonista un 67enne residente nel Pavese. A riportare la vicenda, consumatasi lungo la provinciale 39 a Bressana Bottarone, È MilanoToday: Lì, in mattinata, una pattuglia era stata fermata da un uomo sanguinante che aveva spiegato che uno sconosciuto lo aveva colpito con quattro pugni in piena faccia dopo una lite per motivi di viabilità.Trasportato in ospedale dove ha ricevuto una prognosi di 7 giorni, l’uomo era riuscito a prendere nota di targa, marca e modello ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Pensionato prende a pugni uomo per una precedenza. Denunciato, si scusa: 'È lo stress' - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Pensionato prende a pugni uomo per una precedenza. Denunciato, si scusa: 'È lo stress' - CapaGira : RT @HuffPostItalia: Pensionato prende a pugni uomo per una precedenza. Denunciato, si scusa: 'È lo stress' - HuffPostItalia : Pensionato prende a pugni uomo per una precedenza. Denunciato, si scusa: 'È lo stress' - Today_it : Prende a pugni un uomo per una precedenza: denunciato pensionato: “Scusate, è lo stress” -

Ultime Notizie dalla rete : Pensionato prende Pensionato prende a pugni uomo per una precedenza. Denunciato, si scusa: "È lo stress" L'HuffPost Pensionato prende a pugni uomo per una precedenza. Denunciato, si scusa: "È lo stress"

Prende a pugni un uomo per una precedenza. Il pensionato viene rintracciato e denunciato dai carabinieri, poi si scusa: ”È lo stress”. Protagonista un 67enne residente nel Pavese. A riportare la vicen ...

Prende a pugni un uomo per una precedenza: denunciato pensionato: “Scusate, è lo stress”

Una precedenza non rispettata è bastata a un uomo per prendere a pugni un’automobilista in pieno volto. Quando una pattuglia dei carabinieri lo ha rintracciato poco dopo, l’uomo ha chiesto scusa prova ...

Prende a pugni un uomo per una precedenza. Il pensionato viene rintracciato e denunciato dai carabinieri, poi si scusa: ”È lo stress”. Protagonista un 67enne residente nel Pavese. A riportare la vicen ...Una precedenza non rispettata è bastata a un uomo per prendere a pugni un’automobilista in pieno volto. Quando una pattuglia dei carabinieri lo ha rintracciato poco dopo, l’uomo ha chiesto scusa prova ...