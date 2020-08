Pasquale Tridico, il professorino che scodinzola a Gigino: si occupa di tutto tranne che di pensioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nell'estate del 2018 l'ingordigia di Luigi Di Maio lo lasciò a piedi. Il leader grillino voleva fare il vicepremier, il ministro dello Sviluppo e pure quello del Lavoro. Incarico, quest' ultimo, che era stato ufficialmente promesso, con tanto di lista scritta irritualmente consegnata al capo dello Stato prima delle elezioni, all'allora semisconosciuto Pasquale Tridico. Molti, forse anche lo stesso Gigino, oggi rimpiangono la scelta bulimica. Non tanto perché l'attuale ministro degli Esteri trovandosi uno e trino fece più di un pasticcio. Quanto perché sono quelli gli eventi che hanno portato Tridico alla guida dell'Inps. Lasciarlo a bocca asciutta, del resto, non si poteva. È stato lui, prof neokeynesiano con una cattedra di Politica economica a Roma Tre e una ... Leggi su liberoquotidiano

