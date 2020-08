Parco giochi in piazza Alario, nuova istanza dei cittadini contro il progetto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con carattere di massima urgenza, i cittadini che si battono contro la realizzazione di un Parco giochi in piazza Alario, a Salerno, hanno rinnovato oggi la richiesta alla Soprintendenza di procedere immediatamente all’annullamento in autotutela della autorizzazione del progetto. Rappresentato dall’avvocato Oreste Agosto, il gruppo, costituito per lo più da residenti, ha inoltrato lo scorso 28 luglio un’istanza al Ministero dei Beni Culturali eccependo la presunta violazione del Codice dei Beni Culturali per la valutazione dei progetti volti alla rimozione o alla demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni sottoposti a tutela. “I lavori progettati, lungi ... Leggi su anteprima24

DMALAGIGI2 : RT @NelloAng: #MALEDETTI !! Quelli in foto sono i resti del parco giochi di Villa Bonelli, zona sud-ovest di #Roma. Sono certo che questi… - NelloAng : #MALEDETTI !! Quelli in foto sono i resti del parco giochi di Villa Bonelli, zona sud-ovest di #Roma. Sono certo… - FPuggini : RT @Pinodemarco: Parco giochi di Villa Bonelli. Autobus, cassonetti e TMB che prendono fuoco ?? stranamente s'intensificano dopo la strizza… - MarracinoD : RT @GarauSilvana: Hanno dato alle fiamme il parco giochi di Villa Bonelli, nel quadrante sud-ovest di #Roma. L'area era stata ristrutturat… - Lavarra : La #montagna non è un parco giochi ne un palco per eventi o un parcheggio. Collegamento sciistico Padola – Sesto, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco giochi Parco giochi di Via Garibaldi, i bambini non possono giocare perché il cancello spesso è chiuso Terre Marsicane Le urla e la corsa in ospedale, ma Richmond, 12 anni, non ce l’ha fatta: è morto dopo essere scivolato nel Brembo

«Ho sentito dei ragazzini urlare per chiedere aiuto — racconta Paolo Cattaneo, che ieri pomeriggio era con il proprio cane sulla riva del Brembo, in località Roncola, vicino al parco Callioni di Trevi ...

Super Nintendo World, a Osaka apre il parco a tema

Super Nintendo World, prime immagini del parco a tema Super Mario: l’area aprirà prossimamente all’interno degli Universal Studios di Osaka, in Giappone Slitta a data da destinarsi l’apertura del ‘Sup ...

«Ho sentito dei ragazzini urlare per chiedere aiuto — racconta Paolo Cattaneo, che ieri pomeriggio era con il proprio cane sulla riva del Brembo, in località Roncola, vicino al parco Callioni di Trevi ...Super Nintendo World, prime immagini del parco a tema Super Mario: l’area aprirà prossimamente all’interno degli Universal Studios di Osaka, in Giappone Slitta a data da destinarsi l’apertura del ‘Sup ...