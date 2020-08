Papa “Se non ci prendiamo cura degli ultimi il mondo non guarisce” (Di mercoledì 12 agosto 2020) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – Prendersi cura l'uno dell'altro, a partire dagli ultimi del mondo, è il primo passo per uscire dall'emergenza coronavirus. Parola di Papa Francesco, che nel corso dell'Udienza generale ha messo in luce come “la pandemia abbia messo in risalto quanto siamo tutti vulnerabili e interconnessi. Se non ci prendiamo cura l'uno dell'altro – ha detto il Pontefice -, a partire dagli ultimi, da coloro che sono maggiormente colpiti, incluso il creato, non possiamo guarire il mondo”.Per Papa Francesco “è da lodare l'impegno di tante persone che in questi mesi stanno dando prova dell'amore umano e cristiano verso il prossimo, dedicandosi ai malati anche a rischio della ... Leggi su iltempo

