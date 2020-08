Paolo Tomaselli racconta Le leggende della Juventus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Paolo Tomaselli in libreria con “Le leggende della Juventus”: trenta ritratti di giocatori che hanno scritto la storia del calcio Da Felice Borel detto Farfallino, fenomeno degli anni Trenta, fino al re Cristiano Ronaldo, quella juventina è una delle galassie più ricche di stelle del calcio mondiale. A raccontarne l’impresa per l’editore Diarkos è Paolo Tomaselli. Un viaggio alla ricerca dell’eccellenza, compiuto attraverso i protagonisti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Tomaselli

Corriere della Sera

Paolo Tomaselli in libreria con “Le leggende della Juventus”: trenta ritratti di giocatori che hanno scritto la storia del calcio Da Felice Borel detto Farfallino, fenomeno degli anni Trenta, fino al ..."Pirlo, primi nodi", titola stamattina il Corriere della Sera nella sua prima pagina sportiva. Quei «7-8 giocatori da cambiare» per la Juve. I tempi stretti per il debutto (senzaDe Ligt), il mercato f ...