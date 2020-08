Palermo, svolta per la panchina rosanero: Boscaglia dice sì. Scatta il piano per tornare in Serie B… (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Palermo-Boscaglia, ci siamo”.Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che fa il punto su quello che a breve dovrebbe essere il nuovo tecnico che guiderà i rosanero la prossima stagione. L’ufficialità dell’operazione dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, dopo che il tecnico gelese si sarà liberato dall’Entella. Il primo passo è stato fatto adesso l’allenatore siciliano dovrà sciogliere il contratto con i liguri con i quali sarebbe ancora vincolato per un anno, anche se solo formalmente.Palermo, è l’ora della verità: oggi pranzo con Boscaglia. La strategia rosanero e le richieste del tecnico…La fumata bianca è arrivata ieri a pranzo quando ... Leggi su mediagol

Prorogata fino al 18 dicembre la chiusura di via Roma, nel tratto compreso tra via Ammiraglio Gravina e via Emerico Amari per la prosecuzione dei lavori del collettore fognario. "L'ennesima dimostrazi ...

A ottobre una mostra di Banksy a Palermo: “Ritratto di ignoto”

Dal 7 ottobre 2020 al 17 gennaio 2021 si svolgerà a Palermo la mostra Ritratto di ignoto – L’artista chiamato Banksy, presso le sedi del Loggiato San Bartolomeo e di Palazzo Trinacria. La mostra, a cu ...

