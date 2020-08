PAGELLE Atalanta Psg: De Roon imperiale. Neymar imprendibile, Icardi un fantasma VOTI (Di mercoledì 12 agosto 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/20: PAGELLE Atalanta Psg Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Atalanta e Psg, valido per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. TOP: Neymar, De Roon FLOP: Icardi VOTI Atalanta – Sportiello 6.5; Toloi 6.5, Caldara 5.5, Djimsiti 6 (58′ Palomino 6); Hateboer 6.5, de Roon 7, Freuler 7, Gosens 5.5 (81′ Castagne ng); Gomez 6 (58′ Malinovskyi 5), Pašalić 7 (69′ Muriel 5.5); Zapata 5.5 (81′ Da Riva ng). PSG – Navas 6.5 (78′ Sergio Rico 6); Kehrer 5.5, Thiago Silva 6.5, Kimpembe 6.5, Bernat 6; Herrera 5.5 (70′ Draxler 6), ... Leggi su calcionews24

Svanisce malamente il sogno dell’Atalanta. In vantaggio fino al 90' con il gol di Pasalic arrivato nel primo tempo, i nerazzurri si fanno rimontare nel recupero da Marquinhos e Chou-Moting con due gol ...Le pagelle di Atalanta-Psg, quarto di finale di Champions League: i voti della squadra di Gasperini e della corazzata francese Finisce qui e finisce come peggio non poteva. Atalanta-Psg 1-2 e i nerazz ...