Pagelle Atalanta-Psg 1-2: voti, tabellino Champions League 2019/2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Psg match valevole per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. Incredibile beffa per i ragazzi di Gasperini che segnano la rete dell’1-0 grazie a Pasalic poi subiscono la tremenda rimonta dei francesi che con uno due pazzesco siglato Marquinhos e Choupo Mouting ribaltano tutto e approdano in semifinale. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS LE REAZIONI SOCIAL GLI ABBONATI PROTESTANO PER LA TELECRONACA DI CARESSA Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Toloi 7, Caldara 6, Djimsiti 6.5 (14’ st Palomino 6.5); Hateboer 6.5, de Roon 7.5, Freuler 7, Gosens 7 (37’ st Castagne sv); Pasalic 7.5 (25’ st Muriel 5.5), Gomez 7 (14’ st ... Leggi su sportface

