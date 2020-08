Outer Banks 2: trama, cast, anicipazioni serie tv. Quando esce (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il colosso dello streaming Netflix ha dato il via alla produzione della seconda stagione di una serie tv: stiamo parlando di Outer Banks. La conferma ufficiale è arrivata, ma è ancora troppo presto per sapere con certezza Quando il secondo capitolo dello show debutterà sulla piattaforma. Quello che è certo è che i tempi si dilateranno soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus. La notizia del rinnovo, tuttavia, non ha stupito il creatore e showrunner della serie tv, il quale aveva già in programma dall’inizio di portare avanti la storia della serie tv, come ha in effetti dichiarato su Entertainment Weekly; di seguito il commento ufficiale: “Sin da Quando abbiamo iniziato, abbiamo pensato a quattro/cinque ... Leggi su termometropolitico

Naptune_20 : RT @LoveYou3000__: forse molti di voi non lo conoscono quindi vuol dire che non avete visto Outer Banks e quindi DOVETE ASSOLUTAMENTE RIMED… - alchibas : Mi sto guardando Outer Banks e la cosa sta diventando sempre più inquietante. Comunque bella trovata questa del tes… - ficoficata : RT @LoveYou3000__: forse molti di voi non lo conoscono quindi vuol dire che non avete visto Outer Banks e quindi DOVETE ASSOLUTAMENTE RIMED… - __occhiprofondi : RT @LoveYou3000__: forse molti di voi non lo conoscono quindi vuol dire che non avete visto Outer Banks e quindi DOVETE ASSOLUTAMENTE RIMED… - jbowerslaugh : RT @LoveYou3000__: forse molti di voi non lo conoscono quindi vuol dire che non avete visto Outer Banks e quindi DOVETE ASSOLUTAMENTE RIMED… -

Ultime Notizie dalla rete : Outer Banks Chi c'è in foto con JJ di Outer Banks? - QUIZ CiakGeneration Emergono nuovi dettagli sul naufragio della nave del famigerato pirata Barbanera

Uno dei pirati più famosi e temuti della storia è sicuramente Barbanera, che depredava le navi del Nord America e dei Caraibi all'inizio del XVIII secolo. Il regno del terrore marittimo di Barbanera t ...

Rinnovi e cancellazioni serie TV agosto 2020: da Sabrina a La Casa di Carta

1Rinnovi e cancellazioni serie TV agosto 2020: da Sabrina a La Casa di Carta, le serie TV rinnovate e cancellate da network e piattaforme streaming Tutti i rinnovi e le cancellazioni delle serie TV ag ...

Uno dei pirati più famosi e temuti della storia è sicuramente Barbanera, che depredava le navi del Nord America e dei Caraibi all'inizio del XVIII secolo. Il regno del terrore marittimo di Barbanera t ...1Rinnovi e cancellazioni serie TV agosto 2020: da Sabrina a La Casa di Carta, le serie TV rinnovate e cancellate da network e piattaforme streaming Tutti i rinnovi e le cancellazioni delle serie TV ag ...