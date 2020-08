Ostia e litorale romano, il proprio turno alle Poste si prenota con un click (Di mercoledì 12 agosto 2020) Anche durante l’intero mese di agosto, gli uffici postali lidensi e del litorale romano continueranno ad essere a disposizione per tutti i servizi. In particolare, la sede di Lido Centro (Piazzale della Posta) è aperta tutto il mese con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Gli altri uffici postali di Ostia Lido, Roma 141 (Via Ferdinando Acton 44/A), Roma 143 (Via Capo Spartivento 133), Roma 142 (Viale Del Sommergibile 30), Roma 144 (Via Costanzo Casana 126), Ostia Antica (Viale Dei Romagnoli 767), sono invece disponibili, sempre tutto il mese, con orario 8.20-13.35 (il sabato fino alle 12.35). L’obiettivo di Poste Italiane è quello di assicurare, non solo ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Anche durante l'intero mese di agosto, gli uffici postali lidensi e del Litorale romano continueranno ad essere a disposizione per tutti i servizi. In particolare, la sede di Lido Centro (Piazzale del ...

