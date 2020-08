Orsi in Trentino, il Ministro Costa: “Gli animali non verranno abbattuti” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Un incontro produttivo e soddisfacente”, così il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che oggi ha incontrato presso il ministero il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti accompagnato dall’assessora all’Agricoltura Giulia Zanotelli e dal capo del corpo forestale Romano Masè. “Abbiamo concordato – spiega il Ministro Costa – che si aprirà un tavolo scientifico tra il Ministero, Ispra con il sistema agenziale e la provincia autonoma di Trento, che consentirà di avere un quadro della situazione delle conoscenze dal punto di vista scientifico. L’intento è trovare insieme una via per la gestione della fauna, la mitigazione e la convivenza con l’uomo. Abbiamo anche discusso dei cosiddetti ... Leggi su meteoweb.eu

