Oltre 240 parlamentari M5S chiedono all’Inps di fare i nomi dei furbetti. Salvini: “Chiunque l’abbia chiesto sarà sospeso o non sarà ricandidato” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono Oltre 240 le dichiarazioni che i parlamentari M5S, raccogliendo l’invito di Di Maio e Crimi, hanno inviato al Movimento per rinunciare alla privacy (ostacolo però già superato dopo il pronunciamento del Garante) e chiedere all’Inps di fare i nomi di chi ha chiesto ed eventualmente ottenuto il bonus Iva. “Il bonus ai parlamentari? Ho dato indicazioni a chiunque l’abbia chiesto o incassato che venga sospeso, e per i consiglieri regionali di non essere ricandidati” ha detto, invece, ad Agorà il leader della Lega, Matteo Salvini. “Vorrei sapere dal presidente dell’INPS – ha aggiunto – come ha fatto a negare i 600 euro a un commerciante o a chi aveva ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 240 Oltre 240 parlamentari M5S chiedono all'Inps di fare i nomi dei furbetti. Salvini: "Chiunque l'abbia chiesto sarà sospeso o non sarà ricandidato" LA NOTIZIA Inps: Salvini: "La Lega sospende e non ricandida chi ha preso bonus"

"Mi domando come l'Inps, che ha negato i 600 euro a tanti piccoli imprenditori e partite Iva sia riuscita a pagare il bonus a dei parlamentari senza accorgersi di nulla" ha detto il leader leghista.

