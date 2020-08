Oggi il processo per il ragazzo di Vicenza stretto al collo da un poliziotto: «La sua vita non sarà mai come prima» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alle nove di questa mattina, 12 agosto, è iniziato il processo per direttissima nei confronti del ragazzo di origini cubane, Denis Yasel Guerra Romero, che era stato immobilizzato da un poliziotto in pieno centro a Vicenza con una stretta al collo che a tutti è sembrata violenta. Il ragazzo è a processo per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi, assistito dall’avvocato Chiara Bellini, si è recato in tribunale dove ha trovato diversi suoi amici e ragazzi che fanno parte di associazioni locali che si battono per i diritti civili che hanno organizzato un sit-in di solidarietà nei suoi confronti. LEGGI ANCHE > L’avvocato del ragazzo di Vicenza bloccato al ... Leggi su giornalettismo

