Obbligatorio, anzi no volontario: sul vaccino anti-Covid il governo è già spaccato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre il mondo guarda con un misto di speranza e scetticismo l’annuncio del vaccino già registrato dalla Russia, somministrato anche alla figlia del presidente Vladimir Putin, in Italia si accende la polemica sull’eventuale utilizzo di una cura contro il Covid-19. L’orientamento principale resta quello di non renderla obbligatoria se non per le categorie più a rischio, come le persone anziane o i pazienti già alle prese con malattie debilitanti. Ma il governo non ha ancora trovato una quadra definitiva e i prossimi mesi rischiano di veder accrescere le tensioni tra i giallorossi. Stando alle previsioni del ministero della Sanità, il vaccino prodotto in collaborazione da Italia e Inghilterra potrebbe essere pronto per la somministrazione ... Leggi su ilparagone

